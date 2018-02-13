В Москве 15 электричек на Белорусском направлении остановились из-за сбоя
В результате люди были вынуждены идти пешком.
Фото: huepub / telegram
Транспортный коллапс образовался в Подмосковье на Белорусском направлении железной дороги, больше часа не ходили поезда.
На перегоне Одинцово – Кунцево произошло короткое замыкание. В итоге на маршруте остановились три поезда дальнего следования и 15 электричек. Все произошло в час пик.
Тысячи людей, которые опаздывали на работу, были вынуждены идти пешком. К настоящему моменту поломку удалось устранить. Сейчас движение электропоездов полностью восстановлено.