В Москве 15 электричек на Белорусском направлении остановились из-за сбоя

Транспортный коллапс образовался в Подмосковье на Белорусском направлении железной дороги, больше часа не ходили поезда.

На перегоне Одинцово – Кунцево произошло короткое замыкание. В итоге на маршруте остановились три поезда дальнего следования и 15 электричек. Все произошло в час пик.

Тысячи людей, которые опаздывали на работу, были вынуждены идти пешком. К настоящему моменту поломку удалось устранить. Сейчас движение электропоездов полностью восстановлено.