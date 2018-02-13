МЧС завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Спасатели завершают поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Ночью спасатели работали в три смены. В ближайшее время к работе приступит инженерная техника, которая будет осуществлять подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения. Все обломки самолета будут отправлены в Жуковский.

В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК) тем временем приступили к расшифровке данных бортовых самописцев Ан-148. В «Саратовских авиалиниях» заявили, что проблем обслуживанием самолета не было. В авиапарке компании борт находился с февраля прошлого года. В январе этого прошел проверку, оценивали и состояние двигателя. Лайнер признали годным.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение 11 февраля, летел из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Через несколько минут полета он упал. Обломки самолета разбросало на 30 гектаров в 200 метрах от деревни Степановское. На борту был 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто не выжил.