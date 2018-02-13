Российские военные врачи рассказали о болезнях, которыми страдают сирийцы

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) доставили гумпомощь жителям населенного пункта Эль-Буди в провинции Латакия. Это село долгое время подвергалось регулярным обстрелам боевиков. Почти в каждой семье есть погибшие и раненые родственники. В деревне был развернут мобильный медпункт, где военные врачи провели осмотр сирийцев. Своей больницы в этом населенном пункте нет.

«Сегодня прибыл врач хирург, терапевт, инфекционист и детский врач. Мы планируем принять от 30 до 40 человек. Здесь в связи с тем, что проходили боевые действия, очень много бывших военнослужащих сирийской армии. Очень много последствий огнестрельных ранений, последствий минновзрывных ранений. Также среди местного населения распространен сахарный диабет. Кардиологического направления болезни. Это ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь. И зимний период. Много респираторных заболеваний. Особенно у детей», - рассказал представитель ЦПВС Антон Ершов.

Российские военные раздали населению около 300 комплектов одеял и теплого белья. Это совместная благотворительная акция российского Министерства обороны и руководства Чеченской республики.