Российские ученые добыли в Антарктике лед возрастом более 1,5 млн лет

Российские ученые добыли из глубин Антарктики лед, возраст которого превышает все известные образцы. Специалисты обнаружили его в скважине на станции Восток в Антарктиде. Ее глубина – 3731 метр, температура внизу составляет примерно -50. До сих пор мировыми учеными были исследованы образцы, сформировавшиеся 800 тысяч лет назад, а керны со станции «Восток» старше почти в два раза. Нашим исследователям удалось извлечь из скважины самый древний лед на планете, которому 1,5 миллиона лет.

Найденные образцы уже отправили в Санкт-Петербург в институт Арктики и Антарктики. Находки расскажут ученым новую информацию об изменениях климата на планете. Доказано, что примерно миллион лет назад на Земле произошла «климатическая революция» - эпохи похолодания и потепления стали сменяться куда медленнее. Лед из Антарктиды поможет установить причины этих изменений.

«У нас нету сейчас кернов, информации, за более древний период, и мы надеемся, что, когда мы их получим, это позволит нам лучше предсказывать будущее», - рассказал телеканалу «Звезда» начальник Российской Антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Лед поможет спрогнозировать ход глобального потепления и обнаружить следы глобальных катаклизмов в прошлом. Для этого лед плавят и делают изотопный анализ талой воды. Он позволяет выяснить – какой была температура на Земле тогда, когда этот лед сформировался.