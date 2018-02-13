1,5 тысячи фрагментов тел и 500 обломков самолета нашли в районе крушения Ан-148 в Подмосквье

Почти 1,5 тысячи фрагментов тел и до 500 обломков нашли в районе крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Родственники погибших сдали образцы ДНК. Представители 15 семей уже приехали в Москву для опознания. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке данных двух найденных бортовых самописцев – речевого и параметрического.

В «Саратовских авиалиниях», которым принадлежат Ан-148, заявили, что проблем с его обслуживанием не было. В авиапарке компании борт был с февраля прошлого года. В январе 2018 прошел тщательную проверку, в ходе которой оценивалось и состояние двигателя. Лайнер признали годным к полетам. Отказываться от эксплуатации Ан-148 «Саратовские авиалинии» не собираются, однако пока – временно – на всех рейсах самолеты этого типа заменили на другие.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение 11 февраля, летел из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Через несколько минут полета он упал. Обломки самолета разбросало на 30 гектаров в 200 метрах от деревни Степановское. На борту был 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.