Пентагон анонсировал разработку радара дальнего распознавания
Пентагон попросил 349 млн долларов на разработку радара дальнего распознавания.
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США рассчитывают получить к 2020 году радар дальнего распознавания. Об этом заявил в понедельник директор по операциям национального Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.
«Этот радар является важным элементом для развития наших возможностей по распознаванию целей», — приводит РИА Новости слова Пэннета.
США планируют получить радар в рамках бюджетного запроса на 2019 финансовый год. На его разработку Пентагон запросил 349 миллиона долларов.