Пентагон анонсировал разработку радара дальнего распознавания

США рассчитывают получить к 2020 году радар дальнего распознавания. Об этом заявил в понедельник директор по операциям национального Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.

«Этот радар является важным элементом для развития наших возможностей по распознаванию целей», — приводит РИА Новости слова Пэннета.

США планируют получить радар в рамках бюджетного запроса на 2019 финансовый год. На его разработку Пентагон запросил 349 миллиона долларов.