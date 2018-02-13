Стрелял короткими очередями: грузинский снайпер назвал имена причастных к убийствам людей на Майдане

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и нардеп Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, об этом говорится в показаниях грузинского снайпера Александра Ревазишвили адвокату, с которыми он выступит перед украинским судом.

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС», — приводит РИА Новости текст показаний.

Снайпер рассказал также, что он и другие снайперы также участвовали в событиях на майдане. По их словам, оружие и приказ открыть огонь они получали от Пашинского.

В декабре прошлого года армянский портал Sputnik со ссылкой на украинские СМИ сообщал, что на территории Армении скрываются двое из трех героев сюжета итальянского «Пятого канала» об украинских событиях трехлетней давности — грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили. Они заявили, что в 2014 году якобы по приказу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили были переброшены на Украину. В момент обострения противостояния силовиков и радикалов им якобы приказали стрелять по сотрудникам «Беркута», а также по протестующим, но они не исполнили этот приказ, приняв его за провокацию.