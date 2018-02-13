10 оперативников таскали Саакашвили за волосы при задержании: видео

В Сети появилось видео задержания экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве. Политик опубликовал его на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как силовики в масках врываются в ресторан, несколько посетителей ложатся на пол. После этого четыре силовика ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.

Саакашвили отметил в комментарии к видео, что во время задержания его били и угрожали расправой.

Саакашвили в понедельник был выслан госпогранслужбой Украины в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.