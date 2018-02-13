Названо место похорон и прощания с актером Соловьевым
Стали известны дата и место прощания с умершим актером Дмитрием Соловьевым.
Фото: Скриншот из фильма «Нежный возраст»
Похороны умершего на 44-м году жизни актера Дмитрия Соловьева пройдут 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.
По словам экс-супруги его отца - режиссера Сергея Соловьева Татьяны Друбич, прощание состоится 14 февраля в 10:30 в столичном храме Иоанна Богослова на Бронной, сообщает сайт газеты «Известия».
Дмитрий Соловьев ушел из жизни накануне, 12 февраля. Ранее он был госпитализирован с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.