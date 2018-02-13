Палестина отказалась сотрудничать с США по любым вопросам, в том числе по ближневосточному урегулированию. Об этом во время встречи в Кремле Владимиру Путину сказал глава автономии Махмуд Аббас, сообщает пресс-служба Кремля.

Он также подчеркнул, что отныне разговор с Вашингтоном будет строиться только в многостороннем формате, и попросил Москву выступать посредником при общении с Белым домом.

По словам Аббаса, у России есть успешный опыт в решении острых проблем. В качестве примера он привел прорыв в иранской ядерной сделке.

В свою очередь Путин заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией в Палестине и готовы помочь.

«Нет необходимости говорить о глубине, о качестве наших отношений. В ходе сегодняшней встречи мы обсудим ситуацию в регионе, наши двусторонние связи. Знаю, что ситуация сейчас далека от той, которую мы все хотели бы видеть. Но все, что происходит на палестино-израильском треке урегулирования, всем хорошо известно в деталях», - сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что уже поговорил с Трампом и американский лидер передал Аббасу самые наилучшие пожелания. Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит поддерживать народ Палестины.