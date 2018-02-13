Ученые научили дроны облетать препятствия

В Соединенных Штатах Америки разработали беспилотные летательные аппараты, которые могут двигаться в густом лесу или в городской застройке на высокой скорости без риска врезаться во что-нибудь.

Система NanoMap, созданная инженерами из Массачусетского технологического института, использует систему датчиков глубины, которые измеряют непосредственное окружение беспилотника, информирует EurekAlert.

Из-за этого БПЛА может не только планировать движение, исходя из конфигурации видимых объектов, но и решать, как он должен двигаться в ситуации при ухудшении видимости.

Отмечается, что в ходе испытаний беспилотники, не оснащенные NanoMap, сталкивались с препятствиями в 25% случаях, тогда как у дронов, оборудованных этой системой, доля столкновений снизилась до двух процентов.