Ученые выяснили, что выхлопные газы мотоциклов опаснее дизельных автомобилей

Выхлопные газы современных двигателей мотоциклов опаснее для экологии и здоровья человека, чем дизельные автомобили, такой вывод сделали ученые ДВФУ в Приморье.

«Современные двигатели мотоциклов не так безопасны для окружающей среды, как это может показаться. Учитывая мировой рост производства и продаж мотоциклов, особенно в Азии и Африке, остаточные продукты, не распавшиеся в процессе внутреннего сгорания в двигателях, становятся серьезным фактором, негативно влияющим на экологию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДВФУ.

Отмечается, что мотоциклы и скутеры обгоняют по выбросу в атмосферу вредных частиц даже дизельные автомобили.