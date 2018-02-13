Ученые выяснили, что выхлопные газы мотоциклов опаснее дизельных автомобилей
Российские ученые доказали, что мотоциклетные выхлопные газы опаснее выхлопов дизельных автомобилей.
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Выхлопные газы современных двигателей мотоциклов опаснее для экологии и здоровья человека, чем дизельные автомобили, такой вывод сделали ученые ДВФУ в Приморье.
«Современные двигатели мотоциклов не так безопасны для окружающей среды, как это может показаться. Учитывая мировой рост производства и продаж мотоциклов, особенно в Азии и Африке, остаточные продукты, не распавшиеся в процессе внутреннего сгорания в двигателях, становятся серьезным фактором, негативно влияющим на экологию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДВФУ.
Отмечается, что мотоциклы и скутеры обгоняют по выбросу в атмосферу вредных частиц даже дизельные автомобили.