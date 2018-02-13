Browning прекратил выпускать самую знаменитую модель пистолета Hi-Power

Легендарный пистолет Hi-Power концерна Browning больше выпускаться не будет, сообщил портал shootingillustrated.com. Это оружие называют едва ли не самым знаменитым пистолетом XX века.

Пресс-служба компании уточняет, что покупатели все еще могут купить пистолеты модификации Mark III, которые остались в запасах у дистрибьюторов. Но это последние единицы, так как больше их собирать не будут.

Разработчиком знаменитейшего Hi-Power стал оружейник Джон Мозес Браунинг, после смерти которого в 1926 году, конструкцию оружия доработал Дьедонне Сэв — главный конструктор бельгийской компании Fabrique Nationale.