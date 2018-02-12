Названы самые интересные фильмы 2017 года

Гильдия американских сценаристов объявила лауреатов ежегодной кинопремии WGA Awards.

Так, приз за лучший сценарий достался хоррору «Прочь» Джордана Пила, сообщается на сайте организации. Картина стала самой популярной лентой 2017 года по версии Rotten Tomatoes.

Премия за лучший адаптированный сценарий была вручена фильму «Зови меня своим именем». Вместе с тем, он была признана лучшей картиной 2017 ода по мнению кинокритиков Лос-Анджелеса.

Обе картины были номинированы на «Оскар» в главной категории 23 января.

Также сценаристы отметили «Рассказ служанки», который победил в номинации «Лучший сценарий драматического сериала» и фильм «Вице-президент», которому присудили премию в категории «Лучший комедийный сериал».

Ранее кинокритики назвали худший фильм 2017 года.