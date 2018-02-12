Пассажирский самолет совершил экстренную посадку во Внуково из-за задымления в салоне

Пассажирский самолет экстренно приземлился во «Внуково» после того, как в одном из салонов произошло задымление.

«Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из "Внуково" экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», - приводит «Интерфакс» слова источника в авиадиспетчерских службах.

Собеседник агентства отметил, что экипажу «Боинга» удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту.

Всего на борту лайнера находилось свыше 130 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Происходящее удалось снять на видео пассажирке самолета. На записи запечатлены пожарные и автомобиль скорой помощи, которые находятся возле авиалайнера.