Более 1400 фрагментов тел погибших обнаружено на месте крушения Ан-148

На месте аварии пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье было найдено 1400 фрагментов тел.

Кроме того, было обнаружено также около 500 обломков, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Ранее в МАК определили сроки расшифровки черных ящиков Ан-148.