Жена сына Трампа госпитализирована после открытия конверта с неизвестным порошком
Решение о госпитализации Ванессы Трамп было принято в качестве меры предосторожности.
Фото: Ron Sachs dpa / Globallookpress
Ванесса Трамп, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, была доставлена в больницу в Нью-Йорке в понедельник, 12 февраля.
Решение о госпитализации было принято после того, как Ванесса Трамп открыла пришедший по почте конверт, внутри которого был подозрительный белый порошок.
Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Другие детали происшествия в настоящее время неизвестны.
Ранее пять человек пострадали в Германии из-за письма с неизвестным содержимым.