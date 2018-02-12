Жена сына Трампа госпитализирована после открытия конверта с неизвестным порошком

Ванесса Трамп, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, была доставлена в больницу в Нью-Йорке в понедельник, 12 февраля.

Решение о госпитализации было принято после того, как Ванесса Трамп открыла пришедший по почте конверт, внутри которого был подозрительный белый порошок.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Другие детали происшествия в настоящее время неизвестны.

Ранее пять человек пострадали в Германии из-за письма с неизвестным содержимым.