Образцы ДНК взяты у родственников погибших в крушении Ан-148

Образцы ДНК взяты у 31 родственника погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Это должно помочь с дальнейшим опознанием жертв катастрофы.

«По состоянию на 17.00 12.02.2018 обследовано 27 гектаров, обнаружено более 400 фрагментов самолета, осуществлен забор проб ДНК у 31 родственника», - сообщается на сайте МЧС РФ.

Специальные анализы люди сдают в одной из городских больниц. Непростую процедуру решено провести в максимально сжатые сроки. Кроме того, внутри помещений дежурят сотрудники полиции и медики.

«Работают не наши врачи, а специалисты прибывшие люди ГО ЧС. Наших специалистов тут нет. Наши врачи могут участвовать только в том случае, если будет необходима медицинская помощь самим родственникам», - прокомментировал главный врач ГАУЗ «ГБ №4» Владимир Коган.

Людей ограждают от излишнего внимания прессы, а также сопровождают психологи. Медработники на местах, при необходимости готовы оказать всяческую поддержку.

Ранее стало известно, что МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте крушения Ан-148.