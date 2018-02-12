В Кремле сообщили о простуде Путина

Президент России Владимир Путин приболел, однако это не отразится на его рабочем графике. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Простудился, но продолжает работать», - сказал глава пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России» - кадрового соревнования, в ходе которого отбирали самых перспективных управленцев страны. На встрече российский лидер попросил прощение за то, что говорил не громко из-за севшего голоса.

«Я прошу прощения, голос немного сел», - сказал президент РФ.

Эта ремарка вызвала вопросы у представителей СМИ к главе пресс-службы Кремля Дмитрию Пескову.