Трамп в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора американский президент выразил соболезнования Путину в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне», - цитирует сообщение ТАСС.

Также уточняется, что в ходе телефонного разговора «лидеры обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля. Он направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Спустя несколько минут после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже обломки самолета была обнаружены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

Ранее в МАК определили сроки расшифровки черных ящиков Ан-148.