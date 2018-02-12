Сторонники Саакашвили несут покрышки к зданию администрации президента Украины

Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили принесли автомобильные покрышки к зданию администрации президента Украины в Киеве, где проходит митинг.

Как сообщает РИА Новости, несколько десятков сторонников Саакашвили продолжают митинг на улице Банковой в украинской столице, где находится здание администрации главы государства Петра Порошенко. Митингующие принесли с собой несколько автомобильных покрышек, однако пока не зажигают их. Здание оцеплено сотрудниками украинских правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии был выслан украинской Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он в прошлом году незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Польские пограничники подтвердили прибытие Саакашвили в Варшаву.