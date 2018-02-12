Президент США Дональд Трамп запросил 24 миллиарда долларов на модернизацию ядерной триады. Об этом говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, который представила американская администрация в понедельник 12 февраля.

2019 финансовый год начнется в октябре текущего года. Речь идет о предложении администрации американского президента, которое рассмотри конгресс США.

Отметим, что проекты бюджета, после рассмотрения конгрессом, традиционно меняются.

Ранее сообщалось, что Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В документе говорится, что Вашингтон намерен продолжать предложенную бывшим президентом страны Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Ключевые места в стратегии занимают также Китай, Иран и КНДР.

После публикации документа американской стороной, председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал новую ядерную доктрину США, назвав ее провокацией.