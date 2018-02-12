Кустурица рассказал, за что уважает Путина

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что уважает президента Российской Федерации Владимира Путина за то, что тот «поднял Россию с колен». Об этом он рассказал в интервью журналу Hollywood Reporter.

«Мое отношение к Владимиру Владимировичу Путину очень ясное - я его уважаю. Мы встречались несколько раз, однажды я получил от него орден (в 2016 году Кустурица был награжден российским орденом Дружбы- прим. ред.). Я его уважаю за то, что он поднял Россию с колен. Все, что против него говорят на Западе, - чистая ложь», - заявил Кустурица.

Вместе с тем, в ходе беседы с корреспондентом издания режиссер также подчеркнул, что иногда его симпатии к России вызывают негативную реакцию со стороны его американских и европейских коллег.

В частности, Кустурица привел в пример такое отношение в ходе обсуждения жюри Венецианского кинофестиваля его последней ленты «По млечному пути».

«Один из членов жюри, американец, заявил, что фильм не может претендовать на какие-либо награды, потому что в нем есть элементы, которые делают его враждебным Западу», - сообщил Кустурица.

По словам режиссера, тот судья ошибался, поскольку на самом деле не придерживался антиамериканских взглядов, но вместе с тем и то, как «спецслужбы и СМИ очень агрессивно пытаются заставить всех ненавидеть Россию».

Ранее в интервью французскому изданию режиссер Эмир Кустурица назвал российского президента Владимира Путина хорошим и честным человеком.