Кровоточащая рана афганской войны: подвиг советских солдат в Бадабере

Событие, которому суждено было стать кровоточащей раной в истории афганской войны, произошло в пакистанcком кишлаке Бадабер под Пешаваром. 26 апреля 1985 года десяток советских военнопленных подняли восстание. После 14-часового боя они подорвали себя вместе с арсеналом душманов - огромным количеством снарядов и ракет, приготовленных к отправке моджахедам в Панджшер.

Жертвенный подвиг спас тогда многих солдат и офицеров 40-й армии. Но заслуги героев государство постаралось не заметить и забыть. Причина - отсутствие их имен в списках погибших воинов-интернационалистов и документального подтверждения подвига.

Как сообщает еженедельник «Звезда», пакистанские власти и лидер партии ИОА (Исламское общество Афганистана) Бурхануддин Раббани сделали все, чтобы скрыть информацию о трагедии. Выступая в Исламабаде, Раббани лгал журналистам, что к событиям в Бадабере привела междоусобная вражда среди моджахедов. На решительный протест нашего посольства в связи с гибелью соотечественников под Пешаваром пакистанский МИД прислал ответную ноту, где утверждалось, что на территории их страны советских военнослужащих нет и никогда не было.

Советским спецслужбам в Афганистане было поручено выяснить кем были остальные узники лагеря, какие у них были фамилии и воинские звания, где и при каких обстоятельствах попали в плен и почему оказались на территории Пакистана.

После распада Советского Союза расследование бадаберской трагедии было прекращено. О подвиге наших ребят вспомнили только когда представитель пакистанского МИДа Ш. Хан в 1992-м передал комиссии Александра Руцкого список советских военнослужащих, погибших во время восстания. Читать далее…