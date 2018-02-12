Несбывшиеся надежды: о чем мечтали пассажиры разбившегося Ан-148

Несбывшиеся мечты, несостоявшиеся встречи и история одного удивительного спасения - все это о катастрофе Ан-148. Страна оплакивает погибших в подмосковном небе, а в Интернете - фотографии тех, кого уже нет в живых.

38-летняя Наталья Мещерякова летела в Орск навестить троих дочерей - младшей всего пять лет, и годовалого внука. В Москве женщина работала и фактически одна содержала всю семью, чтобы старшие дочки Катя и Настя могли спокойно учиться. Приезжала редко и сейчас планировала наконец побыть с близкими хотя бы две недели.

«Она просто всех нас поддерживала. И бабушку после инсульта, и своих сестер, которые одна в Орске, другая – в Питере. И нас всех содержала», - рассказала дочь погибшей женщины Екатерина Закладная.

Одиннадцатиклассник Илья Полетаев возвращался домой из столицы с олимпиады по обществознанию. На этой фотографии, рассказывает его классный руководитель, он как раз только вышел из класса, и, судя по довольной открытой улыбке, Илья со всеми заданиями справился на отлично.

«Он был на олимпиаде межвузовской. Очень целеустремленный, он и хотел поступать на юриста», - рассказала его классный руководитель Валентина Степанова.

22-летняя Дарья Толмасова летела к своему жениху. Хоккеисту Сергею Ильину. Пара собиралась пожениться летом.

Илья Ставский хотел отметить на малой родине день рождения. Накануне ему исполнилось 33. Вместо поздравительных в социальных сетях друзья молодого человека оставляют скорбные сообщения.

«Илюша... как так... час назад слышать твой голос и больше не услышать его никогда... мы не верим, ты всегда в наших сердцах!», - написала его подруга Аня Матюшенко в «Вконтакте».

«Не окрыляйте тех, с кем не собираетесь летать», - обновленный за полчаса до трагедии статус на странице 21-летней бортпроводницы Виктории Коваль. По словам коллег, она искренне любила небо.

Еще одно фото сделал уже перед самым вылетом в салоне разбившегося самолета Евгений Ливанов. Рядом его 12-летний сын Женя.

Москвичка Анна Никитченко накануне проводила мужа в командировку. Никаких предчувствий трагедии, поскольку это - рядовая поездка. Успешному предпринимателю Алексею было 29 лет.

По счастливому стечению обстоятельств избежал гибели сочинец Максим Коломейцев, он сдал билет незадолго до вылета.

«Хотел полететь на свой день рождения и там нужно было купить машину. Мне пообещали машину до 10 февраля, что она будет на месте. В итоге мне через неделю перезвонили, сказали, что машина приедет чуть попозже и в итоге все пришлось переиграть», - рассказал он.

Большинство тех, кто оказался на борту рейса 6W 703 были жителями Орска. В центре города к импровизированному мемориалу люди сегодня весь день несут это страшное и понятное всем сочетание - цветы, детские игрушки и свечи - в память о тех, кто больше не вернется.