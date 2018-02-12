Задержанный в Крыму гражданин Украины признался, что собирал информацию по заданию СБУ

Задержанный в Крыму украинец Константин Давыденко признался, что прибыл на российский полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее ФСБ РФ опубликовало видео операции по задержанию в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

Следствие считает, что Константин Давыденко намеренно собирал и передавал спецслужбам Украины секретные данные о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Нацгвардии.

В ведомстве отметили, что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб безопасности России. ФСБ возбудила уголовное дело по статье «шпионаж». Ведется следствие.