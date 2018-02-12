Стала известна причина смерти актера Дмитрия Соловьева

Актер Дмитрий Соловьев умер от заболевания поджелудочной железы. Об этом рассказала актриса Ольга Сидорова.

По ее словам, панкреатит мог возникнуть у Соловьева вследствие осложнения после перенесенного гриппа, сообщает газета «Известия».

Сидорова снималась с Соловьевым в фильме «Нежный возраст», который вышел на экраны в 2000 году. Режиссером картины является отец актера – режиссер Сергей Соловьев.

О смерти Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля. Он умер в 43 года.

Также стало известно, что прощание с актером пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной, а похоронят Дмитрия Соловьева на Троекуровском кладбище.