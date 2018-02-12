Михаил Саакашвили выдворен в Польшу

Самолет с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили приземлился в Польше.

Ранее украинская Госпогранслужба подтвердила, что экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Миахила Саакашвили отправили в Польшу. Соответствующее заявление сделал советник главы ведомства Олег Слободян на странице социальной сети.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели в исполнение решение по возвращению Михаила Саакашвили в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян в Facebook.

По словам советника Государственной пограничной службы Украины, во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов было совершено нападение неизвестных лиц из окружения Михаила Саакашвили и пограничникам пришлось применить силу в целях самозащиты.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили могут депортировать из Украины в Европу, в связи с чем его соратники направляются в Международный аэропорт «Борисполь», оттуда в 17:25 должен вылететь рейс «Киев-Варшава».