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У немецких военных заканчивается еда

Игорь Являнский
18:54 12.02.2018
На складах бундесвера запасы сухого пайка упали ниже «критической отметки».
У немецких военных заканчивается еда
Фото: Wikimedia.com

Снабженцы армии ФРГ обнаружили дефицит боевого рациона бундесвера ЕР (Einmannpackung). Речь идет о спецпакетах, предназначенных для питания одного солдата в полевых условиях в течение суток, если у него нет возможности получить нормальную горячую пищу.

Как сообщает еженедельник «Звезда», недостача выявилась, когда немецкий ударный батальон проводил учения и запросил необходимое для этого количество ЕР. В ответ снабженцы сообщили, что могут поставить только часть заказа, поскольку на складах обнаружилось наличие сухих пайков в количестве, которое ниже «критической отметки». Выяснение отношений внутри армии Германии дошло до немецких СМИ.

В бундесвере не стали комментировать журналистам уровень этой самой «критической отметки», сославшись на секретность сведений. Однако удалось установить, что по заявке управления снабжения бундесвера, склады которого находятся в Ольденбурге, ежегодно фирмами, имеющими на то специальное разрешение, изготавливаются 300 тысяч ЕР. Это при общей численности армии в 179 562 военнослужащих (данные на 31 декабря 2017 года). То есть меньше чем по 2 ЕР на бойца в год.

История с нехваткой ЕР заставила заговорить о невысоком уровне профессионализма немецкой армии и резком снижении боеспособности бундесвера. Читать далее... 

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