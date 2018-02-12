На месте крушения Ан-148 было обнаружено более 400 фрагментов тел погибших – МЧС

Более 400 фрагментов тел погибших было обнаружено в ходе поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. В настоящий момент поисковая операция продолжается, сообщили в МЧС России.

«В зоне выполнения поисковых работ обнаружено более 400 фрагментов тел погибших. На данный момент обследовано 12 га площади», - цитирует сообщение ТАСС.

Вместе с тем было обнаружено более 300 обломков самолета. Фрагменты воздушного судна разбросаны на площади более 30 га.

В поисковых работах задействованы около 1100 человек и свыше 200 единиц техники, включая девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который выполнял рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово.

Ранее в МАК определили сроки расшифровки черных ящиков Ан-148.