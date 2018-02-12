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Михаил Грушевский: это «Олимпиада на преодоление»

Артем Афонский
18:12 12.02.2018
По словам известного артиста эстрады, русские спортсмены столкнулись с невероятным прессингом, который им предстоит преодолеть – именно в этом и будет главное испытание для наших ребят.
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Pres

«Я на фоне всего, что связано с нашим участием-неучастием в Олимпиаде, потерял всяческое понимание того, что может произойти. Сейчас строить догадки будет неверно, так как наши ребята находятся непонятно в каком психологическом и физическом состоянии. На мой взгляд, все результаты будут носить прежде всего эмоциональный, нежели логический характер, и какие-то победы наверняка будут, но они скорее будут вопреки», - сказал Грушевский в интервью сайту телеканала «Звезда».

Также артист поделился и своими предположениями касательно будущих побед российских спортсменов, по мнению Грушевского, хорошие шансы на победу есть у хоккейной сборной и у фигуристов.

«Есть хорошее предчувствие касательно нашей хоккейной сборной, есть хорошие шансы выиграть Олимпиаду. Еще фигурное катание у нас сильное. Насчет всего остального – вообще не готов предполагать что-либо. Считаю, что именно на этой Олимпиаде нужно радоваться любым хорошим результатам. А всем спортсменам хочу пожелать стойкости. Лично я, если бы был на их месте – то не смог бы показать свой максимум. Надеюсь, что наши ребята смогут выступить достойно в этой Олимпиаде на преодоление», - заявил артист.

Ранее глава организационного комитета зимних Олимпийских игр в Южной Корее Ли Хи Бом сказал, что российские атлеты получат возможность показать миру национальный флаг на церемонии закрытия.

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