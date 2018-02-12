Названа опасность молока для человека

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что потребление парного молока связано с распространением инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Так, в 2016 году в штате Колорадо было зафиксировано 12 случаев заражения бактерией Campylobacter jejuni, поражающей желудочно-кишечный тракт с образованием вторичных очагов в других органах, абсцессов и некрозов, сообщает издание ArsTechnica.

Несмотря на запрет продажи парного молока в штате, некоторым американским фермерам удавалось его обходить, в результате чего эпидемия охватила 171 хозяйство. Однако лишь в 91 из них прекратилась раздача молока после предупреждения властей.

По данным исследователей, рост числа вспышек инфекции Campylobacter jejuni из-за молочной продукции, которая не была пастеризована, произошел в 2015 году. Учитывая эпидемиологические показатели с 1993 года, произошел четырехкратный скачок заболеваемости. Вместе с тем риск заражения бактерией в связи с потреблением сырого молока оказался в 150 раз выше, чем из-за пастеризованного.

Ученые также назвали симптомы заражения Campylobacter jejuni, среди которых лихорадка, судорога кишечника, рвота и диарея. Отмечается, что сами микроорганизмы могут встречаться в воде и продуктах питания, включая молоко. Кроме того, бактерии устойчивы к трем антибиотикам – тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину.

Ранее ученые из английского Университета Суррея пришли к выводу, что заменители молочных продуктов опасны для здоровья человека.