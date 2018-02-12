Ночная спецоперация в зоне падения Ан-148: кадры с воздуха

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры с воздуха ночной поисково-спасательной спецоперации с места крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.

На кадрах видно, как в районе катастрофы работают экстренные службы. При крушении Ан-148 в Раменском районе Московской области погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск, но перестал выходить на связь с диспетчерами после двух минут после вылета из аэропорта Домодедово.

Как сообщает ТАСС, представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) доложил главе МЧС России Владимиру Пучкову, что выкладка обломков потерпевшего катастрофу самолета Ан-148 будет производиться на аэродроме в Жуковском. По словам представителя МАК, в понедельник с наступлением светового дня с помощью беспилотников и вертолета будет проводиться аэровоздушная фотосъемка места падения самолета.