Момент крушения Ан-148 сняла камера видеонаблюдения

Момент крушения АН-148 в Подмосковье сняла камера видеонаблюдения одного из частных домов. Запись выложена в Сети на портале Mash. На дальнем плане видно зарево - последствие взрыва. То, что самолет загорелся и разрушился после столкновения с землей, подтверждают и в оперативном штабе расследования. Об этом же свидетельствует характер повреждений воздушного судна.

В понедельник район авиакатастрофы обследуют с помощью беспилотников и вертолетов. Всю ночь на месте трагедии работали спасатели и следователи.