Момент крушения Ан-148 сняла камера видеонаблюдения
На дальнем плане видно зарево - последствие взрыва.
Фото: MASH / youtube
Момент крушения АН-148 в Подмосковье сняла камера видеонаблюдения одного из частных домов. Запись выложена в Сети на портале Mash. На дальнем плане видно зарево - последствие взрыва. То, что самолет загорелся и разрушился после столкновения с землей, подтверждают и в оперативном штабе расследования. Об этом же свидетельствует характер повреждений воздушного судна.
В понедельник район авиакатастрофы обследуют с помощью беспилотников и вертолетов. Всю ночь на месте трагедии работали спасатели и следователи.
Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск днем 11 февраля, упал через несколько минут, после того как покинул подмосковный аэропорт. На его борту находился 71 человек, из которых 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.