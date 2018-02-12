Родченков рассказал, зачем изменил свою внешность во время интервью CBS

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, зачем он изменил свою внешность во время интервью американскому телеканалу CBS. По словам Родченкова, грим ему был необходим для безопасности, а также чтобы скрыть следы пластической операции.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги», — сказал Родченков в эфире передачи «60 минут».

В ходе интервью Родченкова сильно загриммировали, на нем также был бронежилет. Информатор WADA сам попросил прибегнуть к этим мерам.

На прошлой неделе Родченков, чья деятельность привела к тому, что многие российские спортсмены не попали на Олимпиаду, появился в эфире телепередачи «60 минут» американского канала CBS с измененной внешностью.