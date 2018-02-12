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Будни военной полиции на авиабазе Хмеймим в Сирии: как военнослужащие защищают границы базы от атак боевиков

Анастасия Евдокимова
09:00 12.02.2018
Одна из ежедневных задач военных полицейских - выявить взрывчатые вещества, которые могут заложить боевики, и не допустить провоза их на территорию российской базы для попытки проведения диверсионных действий.

Военная полиция в Сирии проводит ежедневные тренировки по защите от нападений условных боевиков. На авиабазе Хмеймим военная полиция несет службу в режиме постоянной боевой готовности. Для охраняющих главный российский объект в Сирии военных полицейских такие учения – ежедневная работа.

В ходе одной из таких тренировок условным боевикам не удалось застать охранение врасплох. По легенде учений, армейский броневик ведет огонь по террористам, преграждая дорогу пикапам условных террористов. С флангов «Тигр» прикрывают автоматчики и крупнокалиберный пулемет.

Задач у военной полиции в Сирии на порядок больше, чем любом российском гарнизоне. Чтобы граница базы продолжала оставаться на замке, батальон не только в ежедневном порядке отрабатывает различные нештатные ситуации, но и постоянно проводит инженерную разведку территории. Осмотр периметра базы ведется тщательно. Любая коробка или пакет на обочине проверяется саперной группой.

«Также мы ведем непрерывную разведку всего, что находится вокруг саперов, соответственно, при возникновении противника, мы должны немедленно на это отреагировать и уничтожить его огнем», рассказал командир отделения военной полиции Сергей Тулупов.

Через главное КПП за день проезжает десятки машин. Каждую из них ждет досмотр. Это своего рода «таможня» авиабазы Хмеймим. Скидок тут не делают никому. Когда на кону безопасность объекта, звания и чины в расчет не берутся. Командирский УАЗик проверят также как и гражданский автомобиль. 

«В этот момент возможно осуществление каких то диверсионных действий то есть закладки взрывных устройств под автомобиль, прикрепляют на магнитах, на скотче, наша задача выявить эти предметы и не допустить провоза их на территорию базы, для пресечения попытки проведения каких то диверсионных действий», рассказал дежурный по КПП Максим Мамонтьев.

Российские военные постоянно изучают тактику боевиков и при необходимости вносят свои коррективы. Чтобы террористы не смогли прорваться на заминированном «джихад-мобиле», подъезд к базе закрыт тройным кордоном и бетонным блоками. Но КПП и само может стать объектом нападения. Любое подозрительное передвижение на внешнем периметре, и тут же объявляют тревогу. 

Для многих военных полицейских эта командировка заканчивается. Все это время они обеспечивали безопасность зон деэскалации, гуманитарных конвоев и работу военных врачей в отдаленных деревнях. Отличившихся награждают медалями. Впереди – дорога домой.

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