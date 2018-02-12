В Минтрансе рассказали подробности расследования авиакатастрофы Ан-148

Ан-148, предположительно, разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее. Характер повреждений воздушного судна и след, оставленный им на земле, свидетельствуют о том, что самолет мог столкнуться с землей с полными баками горючего. Они, возможно, и взорвались. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте трагедии.

«Над расследованием, помимо СК, будет работать МАК, который имеет полномочия по проведению таких расследований. Самое главное сейчас - сосредоточить свою работу с родственниками. К сожалению, большее их количество находится в Оренбургской области. Специальный борт МЧС привезет дополнительно психологов, криминалистов, экспертов в области медицины, которые сделают необходимые заборы для дальнейших генетических экспертиз у родственников погибших», - рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

К настоящему моменту поисковая операция на месте происшествия завершена. Сейчас на месте катастрофы работают следователи. Следственный комитет проверяет все версии случившегося. Их три – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние воздушного судна.

Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск днем 11 февраля, упал через несколько минут после того, как покинул подмосковный аэропорт. На его борту находился 71 человек, из которых 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.