Ученые предупредили о резком охлаждении температуры Солнца

Солнце станет более тусклым, а активность небесного светила резко снизится. К такому выводу пришли астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Данные исследований опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые уверены, что охлаждение Солнца станет результатом «гранд-минимума», и произойдет это уже к 2050 году. К таким выводам ученые пришли на основании 20 лет наблюдений за Солнцем и другими звездами, схожими в этим небесным светилом. Солнечная активность возрастает и снижается с периодичностью в 11 лет, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что магнитное поле Солнца также снизится, на нем будет образоваться меньше пятен, а также будет выделяться меньше ультрафиолета.