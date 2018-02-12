Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие на коммерческой основе - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена превратить Международную космическую станцию (МКС) в «частное предприятие на коммерческой основе».

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы NASA.

По данным издания, администрация Белого дома планирует прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года. Тем не менее Соединенные Штаты не собираются отказываться от орбитальной станции и хотят вывести ее из государственного в частный сектор.

Кроме того, США рассматривают вариант управления определенными элементами или функциями МКС в рамках коммерческого партнерства.