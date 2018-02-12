В США заявили о готовности к переговорам с КНДР

США готовы сесть за стол переговоров с КНДР, заявили в американском ведомстве.

«Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока Северная Корея в действительности не будет делать того, что, по мнению американо-южнокорейского альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации», — приводит The Washington Post слова вице-президента США Майкла Пенса.

Он отметил, что давление на КНДР продолжится, однако если в Северной Корее захотят «поговорить, то мы поговорим».