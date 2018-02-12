В США заявили о готовности к переговорам с КНДР
В Соединенных Штатах Америки заявили, что готовы вести переговоры с Корейской Народной Демократической Республикой.
Фото: kcnawatch.co / Globallookpress
США готовы сесть за стол переговоров с КНДР, заявили в американском ведомстве.
«Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока Северная Корея в действительности не будет делать того, что, по мнению американо-южнокорейского альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации», — приводит The Washington Post слова вице-президента США Майкла Пенса.
Он отметил, что давление на КНДР продолжится, однако если в Северной Корее захотят «поговорить, то мы поговорим».