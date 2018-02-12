Среди жертв катастрофы Ан-148 оказались иностранцы

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 было двое иностранцев, это гражданин Швейцарии и гражданин Азербайджана. Уточнение опубликовано на сайте МЧС РФ.

Самолет Ан-148 рейса 6W703 Домодедово – Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Воздушное судно разбилось сразу же после вылета из аэропорта. На его борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли.