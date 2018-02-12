Камчатку в ближайшее время накроет мощный циклон

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок в связи с подошедшим к берегам полуострова циклоном.

Атмосферный вихрь принесет в регион сильный снег и ветер. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что в некоторых районах возможен самопроизвольный сход снежных лавин.