Роспотребнадзор дал рекомендации на Масленицу

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать пищевых отравлений в период празднования Масленицы. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В частности, рекомендуется при покупке блинов и блинчиков обращать внимание на их внешний вид, а также условия хранения и срок годности.

В идеале блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. При этом использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка запрещено.

Также рекомендуется внимательно выбирать ингредиенты для приготовления блинов дома.

«Необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает обращать внимание на соблюдение правил гигиены продавцом при покупке блинов во время массовых гуляний.

Кроме того, ведомство рекомендует не переедать и не злоупотреблять алкоголем.