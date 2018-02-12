В ближайшие часы на Москву обрушится новый снегопад
В Москве может выпасть до шести сантиметров снега к утру двенадцатого февраля.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
На столицу в ближайшее время обрушится новый снегопад.
«Для ликвидации последствий снегопада проводится прометание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой, приводит сайт газеты «Известия» слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, под особым контролем находятся уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и объектам социального и культурного быта.
В коммунальных службах призвали автовладельцев соблюдать правила парковки и не создавать помех работе коммунальной техники.