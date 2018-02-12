МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте крушения Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что спасательная операция в районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье завершена. Все, кто был на борту воздушного судна, погибли. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По словам главы МЧС, операция из поисково-спасательной перешла в поисковую.

«В настоящее время спасательная операция завершена. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, следовавший по маршруту Домодедово – Орск, погибли», - заявил глава МЧС.

Пучков добавил, что все работы ведутся в круглосуточном режиме.

Ан-148, вылетевший из Домодедово в Орск днем 11 февраля, упал через несколько минут после того, как покинул подмосковный аэропорт. На его борту находился 71 человек, из которых 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.