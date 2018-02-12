В Темзе обнаружили мощную бомбу

Британский аэропорт Лондон-Сити временно закрыт из соображений безопасности после обнаружения в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен ВОВ.

«После обнаружения в рамках запланированных работ снаряда времен ВОВ в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую зону отчуждения. В результате аэропорт Лондон-Сити был закрыт», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения администрации аэропорта.

В Скотланд-Ярде уточнили, что после обнаружения бомбы было принято решение оцепить район и закрыть аэропорт.