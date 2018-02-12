Глава МЧС поручил создать транспортный коридор к месту крушения Ан-148

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил создать транспортный коридор для проезда техники к месту крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Слова министра приводятся на сайте ведомства.

«Одна из наших главных задач — обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда», - говорится в сообщении.

Министр поручил обеспечить круглосуточную охрану зоны крушения. По его словам, основным приоритетом в работе является поиск тел погибших пассажиров, а также фрагментов самолета.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в Москве в город Орск Оренбургской области, потерпел крушение в воскресенье через несколько минут после взлета. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.