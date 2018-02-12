Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против кинокомпании братьев Вайнштейн

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против компании Weinstein Company и их основателей - братьев Харви и Роберта Вайнштейнов в связи с сексуальными домогательствами.

«В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации», - сообщается на официальном сайте генпрокурора.

В исковом заявлении сказано, что за четыре месяца расследования выяснился ряд новых фактов, свидетельствующих о нарушении закона. В частности, Харви Вайнштейн угрожал своим сотрудникам и договаривался с актрисами о продвижении в карьере в обмен на секс. Кроме того, описывается несколько конкретных случаев домогательств в 2014-2015 годах в отношении сотрудниц компании.