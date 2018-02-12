Глава МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами
Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о неизбежности регулирования операций с криптовалютами.
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Глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.
«Я считаю, что это неизбежно. У нас было регулирование организаций в течение последних десяти лет после финансового кризиса, а сейчас нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций», - сказала Лагард в интервью CNN.
Она отметила, что у операций с криптовалютами «есть темная сторона».