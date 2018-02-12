Зарплаты украинских министров резко «сократились» после отдыха Порошенко на Мальдивах

На волне скандалов с роскошным отдыхом чиновников на Украине январские зарплаты местных министров стали резко падать.

Например, у главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Александра Данилюка зарплата сократилась вдвое, а некоторые их заместители стали получать в разы больше самих министров, передает «Русская весна».

Однако отмечается, что министры получают иногда больше премьер-министра и президента. При этом регулярной практикой являются неплохие премии и различные надбавки, в частности, «за интенсивность труда». Благодаря им зарплаты у министров могут увеличиться в несколько раз.