Зарплаты украинских министров резко «сократились» после отдыха Порошенко на Мальдивах
На Украине сильно упали зарплаты местных высокопоставленных чиновников. Это произошло после сообщений об отдыхе президента Петра Порошенко на Мальдивах.
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На волне скандалов с роскошным отдыхом чиновников на Украине январские зарплаты местных министров стали резко падать.
Например, у главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Александра Данилюка зарплата сократилась вдвое, а некоторые их заместители стали получать в разы больше самих министров, передает «Русская весна».
Однако отмечается, что министры получают иногда больше премьер-министра и президента. При этом регулярной практикой являются неплохие премии и различные надбавки, в частности, «за интенсивность труда». Благодаря им зарплаты у министров могут увеличиться в несколько раз.